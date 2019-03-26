دعوى تطالب الفنانة منة فضالى بدفع 3 ملايين جنيه تعويضا لـ"عريان فهيم"

كتب أحمد عبد الهادى

كلف عريان فهيم "جواهرجي" سمير صبري المحامي، بإقامه دعوي تعويض ضد الفنانة منة الفضالي، واتهمها بنشر أخبار كاذبة عبر موقعها الإلكتروني وعبر رسائل صوتية تقوم من خلالها بالتشهير به وبسمعته التجارية وإهانته.

وقدم صبري المستندات الدالة علي ذلك وجميع الرسائل الصوتية وطلبت الدعوى بإلزامها أن تؤدي لموكله تعويضا قدره 3 ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء مسلك الفضالي المخالف للقانون وقيدت الدعوي برقم 138 لسنة 2019 وحدد لنظرها جلسة 2/5/2019 أمام محكمة 6 أكتوبر.