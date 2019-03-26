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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26/3/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26/3/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء قد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية .

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 14 20

شبين الكوم 13 20

طنطا 14 19

دمنهور 14 19

الإسكندرية 15 20

بلطيم 14 20

مطروح 14 19

السلوم 13 20

سيوة 13 22

بورسعيد 14 19

دمياط 15 19

الزقازيق 13 20

الاسماعيلية 13 20

السويس 14 20

العريش 11 19

رفح 10 18

رأس سدر 16 21

نخل 10 19

نويبع 18 21

طابا 17 19

كاترين 06 14

الطور 16 23

شرم الشيخ 18 24

الغردقة 18 25

مرسى علم 15 25

الفيوم 13 22

بنى سويف 12 22

المنيا 11 22

أسيوط 12 23

سوهاج 13 23

قنا 14 23

الأقصر 15 24

أسوان 15 25

أبوسمبل 18 24

الوادى الجديد 16 25

شلاتين 20 28

ابو رماد 21 27

راس حدربة 21 27

حلايب 20 25

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 18 31

المدينة 13 26

الرياض 14 27

المنامة 20 26

أبوظبى 22 35

الدوحة 21 27

الكويت 13 29

دمشق 04 17

بيروت 13 18

عمان 04 13

القدس 04 12

غزة 12 18

بغداد 10 20

مسقط 24 29

صنعاء 10 27

الخرطوم 20 34

طرابلس 14 20

تونس 09 20

الجزائر 08 15

الرباط 13 25

نواكشوط 14 23

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 00 15

اسطنبول 08 16

اسلام اباد 14 27

نيودلهى 17 31

جاكرتا 24 32

بكين 04 19

كوالامبور 25 34

طوكيو 07 16

أثينا 10 20

روما 06 16

باريس 02 12

مدريد 03 22

برلين 03 08

لندن 04 12

مونتريال -05 00

موسكو -04 05

نيويورك 00 08

واشنطن 00 11

 


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