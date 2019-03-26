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دار الإفتاء: الشريعة الإسلامية لم تمنع تنظيم النسل.. فيديو

الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:43 ص
دار الإفتاء: الشريعة الإسلامية لم تمنع تنظيم النسل.. فيديو دار الافتاء المصرية - أرشيفية
كتب ــ لؤى على
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أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية لم تمنع تنظيمَ النسل باستخدام الوسائل اللازمة؛ إذا لم يقدر الأب على توفير الحياة الكريمة لهم. 
 
وأضاف فيديو "موشن جرافيك" أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، أنه لا يوجد نص شرعي صحيح يمنع من ذلك، فعَنْ جَابِر بن عبد الله قَالَ: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ» .. وقليل طيب فيه غناء، خير من كثير ضعيف لا يغني".
 
وأوضحت دار الإفتاء في الفيديو، أن الإسلام لم يفرض إنجاب عدد معين من الأطفال.. ولم يدعُ إلى كثرة النسل دون ضوابط، مشيرة إلى أن الإسلام أوجب إحسان تربية الأبناء على كافة المستويات.. واعتبر الأولاد أمانة حذَّر من التفريط فيها.. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ».
 

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