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جولات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الصحية بالأقصر

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:57 م
جولات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الصحية بالأقصر الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر
الاقصر - احمد مرعى
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نفذت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، بناء على تعليمات وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، جولة تفتيشية مفاجئة على مستشفى إسنا المركزي، ومستشفى صدر إسنا، وذلك في إطار التأكد من سير وانضباط العمل بالمنشآت الصحية المختلفة التابعة للمديرية.
 
وأسفر المرور على مستشفى إسنا المركزي، عن رصد غياب عدد 2 طبيب ، 3 تمريض ، فنى اشعة ، فنى معمل ، معاون ليلي، كما أسفر المرور المفاجئ على مستشفى صدر إسنا عن رصد عدم تواجد فنيين أشعة وفنيين معامل، وكذلك عدم وجود معاون ليلي، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
 
ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، على استمرار هذه الجولات المفاجئة، وتشديد الجزاءات حيال المخالفين، وذلك لانضباط سير العمل بالمنشآت الصحية المختلفة وحصول المواطنين على أفضل الخدمات الصحية.
 

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