وقالت الشركة المشغّلة لقطارات أنفاق كراكاس - عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الخطوط الثلاثة لقطارات الأنفاق توقفت عدة ساعات أمس الإثنين بسبب حالة الطوارئ "المعلنة " نتيجة انقطاع الكهرباء، التي تسببت أيضا في تعطيل العمل في المدارس والعديد من المؤسسات.

ومن جانبه، صرح وزير الإعلام الفنزويلي ، خورخي رودريجيز ، بأنه تم بذل كافة الجهود لاستعادة خدمة الكهرباء في أسرع وقت ممكن في أنحاء البلاد.