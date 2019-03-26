توقفت شبكة قطارات الأنفاق في العاصمة الفنزويلية كراكاس عن العمل اليوم الثلاثاء بسبب انقطاع التيار الكهربي على نطاق واسع في البلاد جراء تضرر شبكة الكهرباء.
وقالت الشركة المشغّلة لقطارات أنفاق كراكاس - عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الخطوط الثلاثة لقطارات الأنفاق توقفت عدة ساعات أمس الإثنين بسبب حالة الطوارئ "المعلنة " نتيجة انقطاع الكهرباء، التي تسببت أيضا في تعطيل العمل في المدارس والعديد من المؤسسات.
ومن جانبه، صرح وزير الإعلام الفنزويلي ، خورخي رودريجيز ، بأنه تم بذل كافة الجهود لاستعادة خدمة الكهرباء في أسرع وقت ممكن في أنحاء البلاد.
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