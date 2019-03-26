تفاصيل إطلاق مجلس الأعمال "المصرى ـ البلغارى".. غدا على صفحات اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى، تحت عنوان "السيسى يعلن إطلاق مجلس الأعمال المصرى البلغارى"، وفيه: قمة مشتركة فى الاتحادية لبحث التعاون وتعزيز العلاقات.. الرئيس يشيد بالمحادثات.. مناقشة تعزيز العلاقات سياسيا واقتصاديا وعسكريا.. رئيس بلغاريا: نحن حليفان فى مواجهة الإرهاب.. وندعم دور السيسى فى إقرار السلام بالشرق الأوسط، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الرابعة من العدد المطبوع.

وتقرأ أيضا، "التعديلات الدستورية لا تمس استقلال القضاء"، وفيه: الدكتور عبد العال: التعديلات لا تقترب من الحقوق والحريات ولا تذهب إلى فتح مدد الرئاسة إطلاقا ولا تنتقص من حق البرلمان فى التعديل الوزارى، والتفاصيل الكاملة للقاء رئيس مجلس النواب مع أعضاء وجه بحرى فى الصفحة الثالثة من النسخة الورقية.



وداخل العدد ـ غدا.. حوار شامل مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس



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