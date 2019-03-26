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الثلاثاء، 26 مارس 2019 09:02 م
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تفاصيل إطلاق مجلس الأعمال "المصرى ـ البلغارى".. غدا على صفحات اليوم السابع

الثلاثاء، 26 مارس 2019 07:40 م
تفاصيل إطلاق مجلس الأعمال "المصرى ـ البلغارى".. غدا على صفحات اليوم السابع عدد اليوم السابع
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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى، تحت عنوان "السيسى يعلن إطلاق مجلس الأعمال المصرى البلغارى"، وفيه: قمة مشتركة فى الاتحادية لبحث التعاون وتعزيز العلاقات.. الرئيس يشيد بالمحادثات.. مناقشة تعزيز العلاقات سياسيا واقتصاديا وعسكريا.. رئيس بلغاريا: نحن حليفان فى مواجهة الإرهاب.. وندعم دور السيسى فى إقرار السلام بالشرق الأوسط، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الرابعة من العدد المطبوع.
 
وتقرأ أيضا، "التعديلات الدستورية لا تمس استقلال القضاء"، وفيه: الدكتور عبد العال: التعديلات لا تقترب من الحقوق والحريات ولا تذهب إلى فتح مدد الرئاسة إطلاقا ولا تنتقص من حق البرلمان فى التعديل الوزارى، والتفاصيل الكاملة للقاء رئيس مجلس النواب مع أعضاء وجه بحرى فى الصفحة الثالثة من النسخة الورقية.

وداخل العدد

ـ غدا.. حوار شامل مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

ـ أقوى ملحق عقارى على صفحات «اليوم السابع » بمناسبة معرض سيتى سكيب

 

ـ عصابة الإخوان تبيع الجولان وتحرض ضد مصر فى الكونجرس

ـ طلاب أولى ثانوى يواصلون الامتحانات الإلكترونية رغم تعليق التابلت

 

ـ "العصار"و"التراس" يبحثان مع وزير الاقتصاد البلغارى التعاون المشترك

ـ "الصحة" تواصل فحوص المخدرات ولا استثاء لأى من العاملين بالدولة

 

ـ مائدة مستديرة لشباب من اليونان وقبرص ومصر

ـ وصول 47 ألف طن أرز مستورد.. والاستعدادا لتسلم 68 ألفا الشهر المقبل

 

عدد اليوم السابع
 

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