"تعليم الإسماعيلية" تكرم طالب "ابتدائى" ابتكر سيارة لإزالة الحشائش

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

استقبل الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية الطالب سيف الدين ياسر بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالقنطرة شرق الحاصل علي المركز الأول بمسابقة المدرسة المنتجة "أنا طالب مصري..أبدع وأنتج وأبتكر" ، والذى نجح فى ابتكار سيارة تقطيع وشفط الحشائش بالريموت كنترول وهو مشروع انتاجى لتدوير المخلفات ، وإعادة إنتاجها وتساعد ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بمكتبة بديوان عام المديرية بحضور فاتن العجمي، مدير إدارة المدرسة المنتجة.

وقام الطالب بعرض شرح تفصيلي لفكرة السيارة والخامات والأدوات المستخدمة ويتم شحنها عن طريق جهاز الطاقة الشمسية بدائرة البطارية، وأنه استوحى الفكرة من جاره ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يملك قطعة أرض تربي حشائش وثعابين وحشرات ولا يستطيع تنظيفها ورعايتها بشكل مستمر فجاءت له الفكرة لعمل سيارة تقوم بهذه الأعمال عن بعد.

وقدم الدكتور خالد خلف التهنئة إلي الطالب علي تفوقة وتميزه وأبدي إعجابه بالاختراع وفكرته واهتمامه وأحساسة بذوي القدرات الخاصة.

وطالب "مدير المديرية" بالاهتمام بالطلبة المتفوقين واكتشاف المبدعين والمنتجين والتنسيق مع ادارة الموهبين لدعمهم ورعايتهم، وفى نهاية اللقاء قدم للطالب شهادة تقدير ومبلغ مالي رمزي تشجيعًا له علي موهبته وذكاؤه.