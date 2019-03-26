تراجع غير متوقع فى ثقة المستهلكين الألمان

(رويترز)

كشف مسح اليوم الثلاثاء، أن ثقة المستهلكين الألمان تراجعت على نحو غير متوقع مع اقتراب أبريل، مما يشي بأن إنفاق الأسر قد يضعف فى النصف الثانى هذا العام.

ومن المتوقع أن يكون الطلب المحلى هو الدافع الوحيد للنمو هذا العام فى أكبر اقتصاد بأوروبا، إذ يعانى المصدرون فى ظل تباطؤ عالمى ونزاعات تجارية وضبابية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وساعد ارتفاع قياسى فى التوظيف وزيادات كبيرة فى الأجور ومعدلات تضخم معتدلة وتكاليف اقتراض ضئيلة على أن يحل إنفاق الأسر محل الصادرات كأهم دعائم النمو الاقتصادى.

وقالت مجموعة جى.اف.كيه، لأبحاث السوق، إن مؤشر ثقة المستهلك تراجع إلى 10.4 نقطة قبيل أبريل، مقارنة مع القراءة المعدلة للشهر السابق البالغة 10.7نقطة وجاء ذلك دون توقعات تبلغ 10.8 نقطة.

وأظهر المسح الذى شمل نحو ألفى ألمانى تراجعا طفيفا فى توقعات الدخل، وهوى الاستعداد للشراء إلى أدنى مستوى له فى أكثر من عامين أُجرى مسح جى.اف.كيه بين الأول والخامس عشر من مارس.