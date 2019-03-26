تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 810.489 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 221 مليون ورقة مالية بقيمة 831 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.9 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.85% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.81%، والعرب على 8.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.17% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.82%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 26.2 جنيه، 105.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 30.1 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 79.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14637 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2385 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 18736 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 681 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1728 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 488 نقطة.

وارتفعت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 86 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.