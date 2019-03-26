تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والنقل

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% خاسرة عدد 24.67 نقطة، لتصل إلى مستوى 9924.35 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 3.8 مليون سهم، بقيمة 80.9 مليون ريال قطرى عبر 2145 صفقة، وارتفع 25 سهم، وانخفض 15 سهما، واستقر سهمين.

وتراجع قطاعى البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.01%، النقل بنسبة 0.54%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.57%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.52%.