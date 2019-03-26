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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والنقل

الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:25 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والنقل بورصة قطر
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% خاسرة عدد 24.67 نقطة، لتصل إلى مستوى 9924.35 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 3.8 مليون سهم، بقيمة 80.9 مليون ريال قطرى عبر 2145 صفقة، وارتفع 25 سهم، وانخفض 15 سهما، واستقر سهمين.

وتراجع قطاعى البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.01%، النقل بنسبة 0.54%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.57%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.52%.


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