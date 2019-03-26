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الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:26 م
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تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والنقل والتأمين

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:07 م
تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والنقل والتأمين بورصة قطر
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسرة عدد 13.55 نقطة، لتغلق عند مستوى 9935.47 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 11 مليون سهم بقيمة 327.5 مليون ريال قطرى عبر 5932 صفقة، وارتفع 25 سهم، وانخفض 16 سهما، واستقر 3 أسهم.

وتراجعت 3 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.92%، أعقبه النقل بنسبة 0.59%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.08%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.02%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%.


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