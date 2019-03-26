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تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات

الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:18 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسرا عدد 0.81 نقطة ليصل إلى مستوى 2633.48 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 94.2 مليون سهم محققة ما قيمته 82.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1112 صفقة لـ 31 سهما، وارتفع 15 سهما، فيما انخفض 12 سهما، واستقر 4 أسهم.

 

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.41%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.92%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.48%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة1.51%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى للتأمين بنسبة 8.11%، ثم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.76%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 3.71%، ثم مصرف عجمان بنسبة 3.19%.


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