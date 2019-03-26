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تحرير 69 قضية تموينية خلال حملة أمنية مكبرة بالجيزة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:11 ص
تحرير 69 قضية تموينية خلال حملة أمنية مكبرة بالجيزة مخزن مواد تموينية - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية أسفرت عن تحرير 69 قضية غش تجارى، وضبط مواد غذائية مجهولة المصدر، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، بالإضافة إلى تحرير مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإنتاج خبز ناقص الوزن. 
 
كما أسفرت الحملة التى استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، عن ضبط عدد من الباعة الجائلين والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية، بالإضافة إلى القبض على عدد من المشتبه بهم، والصادر ضدهم أحكام قضائية، وإزالة مخالفات وإشغالات المقاهى والمحلات التجارية. 
 
وأسفرت حملة استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية عن تنفيذ 5 أحكام قضائية، وضبط 6 مشتبه بهم،و5 بائعين متجولين بدون ترخيص، وإزالة ورفع عدد من مخالفات التعدي وإشغال الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 

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