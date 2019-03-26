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تحرير 1264 مخالفة مرورية وفحص 32 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 09:27 ص
تحرير 1264 مخالفة مرورية وفحص 32 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية- أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى ــ محمود شاكر
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور، لتسيير حركة السيارات، أسفرت عن تحرير 1264 مخالفة مرورية متنوعة .

كما نفذت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 15 مزرعة بدائرة مركز السادات، وفحص 46 شخصا وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 14 شقة مفروشة و16 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين عدا شخصين منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير 7 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية .

كما شملت الحملة تنفيذ 32 قرار إزالة فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، و41 قرار تعدى على منافع الرى، و28 قرار تعدى على منافع هيئة السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.


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