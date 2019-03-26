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تأجيل محاكمة 555 متهما فى قضية "جماعات التكفير فى سيناء4" لـ 2 أبريل

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:46 م
تأجيل محاكمة 555 متهما فى قضية "جماعات التكفير فى سيناء4" لـ 2 أبريل محكمة-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بطره، تأجيل محاكمة المتهمين فى القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"جماعات التكفير فى سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى، ارتكبت 63 جريمة فى شمال سيناء، لجلسة 2 أبريل للاستماع إلى الطلبات.
 
وكانت نيابة أمن الدولة العليا فى وقت سابق، أحالت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
 
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
 
وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

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