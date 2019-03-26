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تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بجمارك المطار لاتهامهم بالرشوة لدورة أبريل

الثلاثاء، 26 مارس 2019 09:23 م
تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بجمارك المطار لاتهامهم بالرشوة لدورة أبريل رشوة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار على الهوارى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 5 متهمين بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوى فى قضية طلب وتقاضى رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع "فضة" من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك، ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين، لدورة أبريل لطلبات الدفاع. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.

 

وكشفت تحقيقات محمود حجاب، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، أنه وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد بطلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوى ومراجع إجراءات بقرية البضائع من "تاجر فضة" مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وتهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوى دون دفع المستحقات المالية ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة والموازين، وتمكن ضابط الرقابة من ضبط المتهم السادس عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقدره 68 ألف جنيه، وبتفتيشه عثر بحوزته على أجزاء من البضائع المهربة جمركيا.


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