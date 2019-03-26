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بلومبرج: إعلان ترامب بشأن "الجولان" لدعم نتنياهو قبيل الانتخابات

الثلاثاء، 26 مارس 2019 09:51 ص
بلومبرج: إعلان ترامب بشأن "الجولان" لدعم نتنياهو قبيل الانتخابات نتنياهو برفقة السيناتور الامريكى ليندسى جراهام على الجولان
كتبت: إنجى مجدى
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قالت شبكة بلومبرج، الأمريكية، إن قرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، يمثل خطوة داعمة لرئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، قبيل أسبوعين من انتخابات الكنيست التى يسعى فيها لولاية جديدة.

 

وأوضحت الشبكة، فى تقرير الثلاثاء، أن ترامب أعلن عن نيته الاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية على الجولان، التى استولت عليها عام 1967، فى تغريدة الأسبوع الماضى، مما أثار تكهنات بأنه يتطلع إلى مساعدة نتنياهو سياسيا.

 

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلى، موسما انتخابيا صعبا إذ أنه يواجه قضايا فساد كبرى، بينما من المقرر إجراء الانتخابات فى 9 إبريل المقبل. ومع ذلك فأن الرئيس ترامب نفى فى مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس نيوز، الأسبوع الماضى، أن تكون هناك صلة بين إعلانه والمشهد السياسى الداخلى فى إسرائيل.

 

وقالت بلومبرج، إنه لطالما اعتبر مستقبل هضبة الجولان، وهى منطقة ذات مناظر خلابة تحتوى على مصادر مياه مهمة، موضوعا مطروحا للتفاوض فى أى اتفاق سلام محتمل مع سوريا. الآن، بعد أن تعرضت سوريا لحرب أهلية شملت دعما من إيران، تريد إسرائيل أن يتم الاعتراف بسيطرتها على المنطقة من جميع أنحاء العالم.

 

سعى ترامب إلى تعزيز الدعم الأمريكى لحليفه نتنياهو، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس فى ديسمبر 2018، كما تراجع عن الاتفاق النووى مع إيران الذى عقده سلفه باراك أوباما.


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