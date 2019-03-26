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بعد واقعة ضرب السيناتور بالبيض.. تصريحات جديدة من "فتى البيضة"

الثلاثاء، 26 مارس 2019 08:16 م
بعد واقعة ضرب السيناتور بالبيض.. تصريحات جديدة من "فتى البيضة" طفل يضرب السيناتور الأسترالى فرايزر أنينج ببيضة
كتب آسر أحمد
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صرح الشاب ويل كونولى، صاحب واقعة ضرب السيناتور الأسترالى فرايزر أنيج بالبيض، عقب تصريحاته المتطرفة بشأن الحادث الإرهابى الذى وقع فى نيوزلندا وأدى إلى استشهاد العشرات من المسلمين داخل أحد المساجد، بتصريحاته جديدة بعد انتهاء الأزمة التى اعتقل على إثرها لبضعة أيام.

قال الشاب البالغ من العمر 17 عاما: إن ما قام به لم يكن شيئا صحيحا، لكن البيضة التى أثارت الجدل وحّدت الشعب الذى تضامن معه، مضيفا أن الحادثة أدت إلى جمع عشرات الآلاف من الدولارات التى سيتم التبرع بها إلى ضحايا الاعتداء الإرهابى الدامى الذى وقع فى نيوزيلندا.

 

وأضاف كونولى، بحسب تصريحاته لصحيفة "نيتوورك تن" الأسترالية "عقب الحادث رأيت أنه على العالم أن يدعم الضحايا، لكن السيناتور خرج بتصريح نابع من خطاب كراهية وانقسام، وهو ما حدث على إثره ضربه بالبيض على رأسه لهجومه المتطرف".

جانب من المقابلة الصحفية مع الفتى
جانب من المقابلة الصحفية مع الفتى

 

ولم يقدم الفتى اعتذارا للسيناتور الأسترالى بعد تصريحاته التى وصفها بالمقززة والتى ألقى فيها اللوم على سياسة الدولة النيوزيلندية بسبب قوانين الهجرة، واصفا إياها بالدولة المتساهلة، ولم يتسن له تقديم الدعم للضحايا.

الفتى بعد الواقعة
الفتى بعد الواقعة

 

وعلى سياق متصل لقى كولونى الكثير من الدعم بعد واقعة ضرب السيناتور المتطرف، واستقبل عشرات الآلاف من الدولارات من حول العالم لدعمه، وحصل على الكثير من التسهيلات كان آخرها حضور مهرجانات وفعاليات موسيقية مدى الحياة.


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فتى البيضة

السيناتور الاسترالى

حادث نيوزلاندا

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الشاب ويل كونولي

ويل كونولي




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