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بعد إلقائه البيض على زعيم حزب العمال البريطانى ..سجن مواطن 28 يوما

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:14 م
بعد إلقائه البيض على زعيم حزب العمال البريطانى ..سجن مواطن 28 يوما جيريمى كوربين
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن أحد مؤيدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الذى هاجم جيريمى كوربين، زعيم حزب العمال البريطانى، بإلقاء البيض عليه أثناء زيارته لمسجد حكم عليه بالسجن لمدة 28 يوما.
 
وضرب جون مورفى زعيم المعارضة، كوربين، في رأسه بالبيض أثناء زيارة مسجد فينسبري بارك ودار الرعاية الاجتماعية فى دائرته الانتخابية شمال لندن كجزء من مبادرة يوم "زر مسجدى" السنوية.
 
لم يصب كوربين فى الحادث واستمر فى الجولة إلى جانب ديان أبوت، وزيرة داخلية الظل، حيث ذهب زعيم حزب العمل ليغسل نفسه عندما أدرك أنه أصيب بالبيضة.
 
قال كوربين أمام محكمة الصلح فى وستمنستر أمس الاثنين إنه شعر "بالصدمة والدهشة" من الهجوم الذى دفع فريقه إلى العمل على زيادة أمنه.
 
أقر ميرفي31 سنة، بأنه مذنب، حيث تم القبض عليه بعد وقت قصير من الحادث الذى وقع فى 3 مارس. 
 

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