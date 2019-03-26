ومن المقرر أن تركز المباحثات على سبل تعزيز العلاقات المصرية البلغارية في كافة المجالات وعددا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس البلغارى بقصر الاتحادية حيث استعرض الزعيمان حرس الشرف، وعُزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين.

ومن المقرر أن يعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا عقب مباحثاتهما.