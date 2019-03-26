بدأت بقصر الاتحادية المباحثات الرسمية الثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره البلغارى رومن راديف الذى وصل إلى القاهرة أمس فى زيارة رسمية.
ومن المقرر أن تركز المباحثات على سبل تعزيز العلاقات المصرية البلغارية في كافة المجالات وعددا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس البلغارى بقصر الاتحادية حيث استعرض الزعيمان حرس الشرف، وعُزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين.
ومن المقرر أن يعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا عقب مباحثاتهما.
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