بدء أولى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالجمهورية التونسية

رسالة تونس مصطفى عنبر

بدأ منذ قليل، بالجمهورية التونسية، اجتماع كبار المسئولين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، برئاسة تونس، خلفا للملكة العربية السعودية، وبحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، والسفير كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية.

ويعد الاجتماع أولى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الثلاثون التى تستضيفها الجمهورية التونسية هذه الدورة.

فيما يعقد غدا اجتماع المندوبين الدائمين للدول العربية. كما سيتم عقد اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى يوم الخميس الموافق 28 مارس ثم اجتماع وزراء الخارجية الجمعة الموافق 29 مارس.

ويوم السبت 30 مارس سيكون مخصصا لاستقبال القادة على أن تعقد القمة يوم الأحد 31 مارس 2019.

ويتضمن جدول أعمال القمة نحو 20 مشروعا وملف، على رأسها القضية الفلسطينية، وأزمة سوريا والوضع فى ليبيا واليمن ودعم السلام والتنمية فى السودان، التدخلات الإيرانية فى شئون الدول العربية، التدخل التركى فى شمال العراق، الاحتلال الإيرانى للجزر الإماراتية ودعم الصومال، ومتابعة موضوع تطوير منظومة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب.

كما تناقش القمة بندا يتعلق بالنازحين فى الدول العربية وخاصة العراقيين تم إدارجه بناء على طلب العراق، مشيرا إلى أنه أثناء الاجتماعات التحضيرية سيتم استحداث بنود أخرى.

ويناقش المجلس الاقتصادى والاجتماعى العديد من القضايا منها متابعة قرارات القمة العربية الاقتصادية فى بيروت.

فيما يقدم الأمين العام للقادة العرب تقريرا حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية السابقة فى الظهران من وقت انعقادها حتى موعد قمة تونس.