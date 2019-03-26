بان كى مون: التعاون الاقتصادى الكامل بين الكوريتين حاليا أمر مستحيل

سول (أ ش أ)

حث الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي-مون كوريا الجنوبية على المشاركة فى فرض عقوبات دولية على كوريا الشمالية بدلًا من محاولة مواصلة التعاون الاقتصادى مع بيونج يانج، موضحًا أنه فى هذه المرحلة سيكون التعاون الاقتصادى الكامل بين الكوريتين أمرًا مستحيلًا.. مؤكدًا أن العلاقات بين الكوريتين لا يمكن أن تسير بشكل سليم إذا بُنيت على وهم.

وأعرب بان -فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن تشككه فى التزام الشطر الشمالى بالنزع الكامل للسلاح النووي.. قائلًا إنه يبدو أن بيونج يانج سعت إلى تجميد نووي، مع التركيز على التحايل على الأزمة الاقتصادية مدفوعة بالعقوبات.

وقال بان "بدلًا من التحرك على نحو مستقل من أجل الإسراع فى القيام بأى شيء مع الشطر الشمالي، يتعين على الحكومة الكورية الجنوبية أن تشارك بشكل حازم فى الجهود الدولية التى ترمى إلى فرض عقوبات ضد بيونج يانج".

يذكر أن سول كانت قد دفعت باتجاه إطلاق مجموعة من المشروعات الاقتصادية بين الكوريتين.