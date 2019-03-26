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اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية اختلاس 305 أطنان سكر

الثلاثاء، 26 مارس 2019 09:00 ص
اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية اختلاس 305 أطنان سكر محكمه - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار على الهوارى اليوم الثلاثاء، أولى جلسات مندوب شحن ومسئول نقل السكر و3 سائقين فى قضية اختلاس 305 أطنان سكر.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.

كشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز رئيس نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول قيام المتهم زينهم "مندوب الشحن بالجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات باختلاس 305 أطنان سكر والتى تبلغ قيمتها مليون و972 ألفا و304 جنيهات مستغلا وظيفته أثناء استلامه لها تمهيدا لتسليمها للمخازن التابعة لوزارة التموين، وتوصلت التحقيقات لقيام المتهم الثانى شحاتة مسئول نقليات السكر بالإضرار بالاشتراك مع ثلاث سائقين على اختلاس البضائع.


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