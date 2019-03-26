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"النواب الأمريكى" يقر 3 قوانين حول فنزويلا والنفوذ الروسى هناك

الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:04 ص
"النواب الأمريكى" يقر 3 قوانين حول فنزويلا والنفوذ الروسى هناك الرئيس الفنزويلى مادورو
واشنطن (أ ش أ)
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ذكرت صحيفة ميامى هيرالد الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب الأمريكى تبنى ثلاثة مشاريع قوانين أمس لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية الأمريكية فى فنزويلا، ودراسة التواجد العسكرى الروسى المتزايد فيها وحظر الصادرات الأمريكية من مواد مكافحة الجريمة التى يمكن أن يستخدمها الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية.

وأضافت الصحيفة الإلكترونية أن مشاريع القوانين، بقيادة الديمقراطيين فى جنوب فلوريدا دونا شلالا وديبى موكارسيل باول وديبى واسرمان شولتز، تعد أول ردود تشريعية على الأزمة الإنسانية المستمرة فى فنزويلا منذ أن اعترفت الولايات المتحدة بخوان جويدو كزعيم شرعى للبلاد فى يناير الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إرسال مشاريع القوانين إلى مجلس الشيوخ الأمريكى بدون معارضة.

وكان مصدر دبلوماسى فى كاراكاس قال فى وقت سابق، أن طائرتين روسيتين وصلتا مؤخرا إلى مطار مايكيتيا الدولى بالقرب من كاراكاس وعلى متنهما مجموعة من العسكريين الذين يجرون مشاورات مع نظرائهم الفنزويليين حول التعاون العسكرى التقنى بين البلدين.

 


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