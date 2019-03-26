النصر للكاوتشوك: 50 مليون جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية وزيادة الصادرات لأفريقيا

كتب عبد الحليم سالم

قال إبراهيم موسى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك ناروبين، إن الشركة تسعى لزيادة الصادرات إلى السوق الأفريقى الفترة المقبلة بهدف زيادة حجم الصادرات.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للشركة اليوم، برئاسة عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية، وبحضور وليد محمد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة وأعضاء مجلس الإدارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأضاف إبراهيم موسى، أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 101.1 مليون جنيه منها 51 مليون جنيه من مصنع شبرا، و50 مليون جنيه من مصنع طنطا، مشيرًا إلى أن تكلفة الإنتاج تصل الى 76 مليون جنيه، وتصل الأجور لـ32.1 مليون جنيه .

وقال موسى، إن الموازنة تستهدف تحقيق مجمل ربح 24.9 مليون جنيه، مقابل 8 ملايين جنيه أرباح متوقعة بنهاية العام المالى الجارى.

وبدوره شدد عماد الدين مصطفى، على أهمية تعظيم الموارد واستغلال أصول الشركة، والتعامل بصورة إيجابية مع أوضاع السوق بما يضمن تحقيق ربحية دون اللجوء للشركة القابضة للاقتراض منها مع أهمية رد القروض.

وأوصت الجمعية العمومية باعتماد مبلغ 50 مليون جنيه للخطة الاستثمارية للشركة، وتطوير مصنعى شبرا وطنطا.

وأوصت الجمعية العمومية المنعقدة اليوم لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2019-2020 بضرورة تحسين اقتصاديات الشركة واستغلال الاصول بشكل أكثر، كما وافقت على اعتماد الموازنة التقديرية بتحقيق 101 مليون جنيه إيرادات ، فيما طالب الجهاز المركزى للمحاسبات بالسعى لتلافى الخسائر، خاصة فى مصنع شبرا والتى ستصل لنحو 5.6 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى.