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المشدد 15عامًا لتشكيل عصابى متهم بسرقة ضابط شرطة بالإكراه بالعجوزة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:05 م
المشدد 15عامًا لتشكيل عصابى متهم بسرقة ضابط شرطة بالإكراه بالعجوزة المستشار جلال عبد اللطيف
كتب أحمد الجعفرى
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قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف بالسجن المشدد 15 عاما لتشكيل عصابى متهم بالسرقة بالإكراه بحى العجوزة، وسرقتهم ضابط شرطة تحت تهديد السلاح، صدر الحكم بعضوية المستشارين عصام منير خليل، ووليد أبو المعاطى، وسكرتارية محمد حمادة.
 
كشفت التحقيقات، أنه أثناء استقلال ضابط شرطة لسيارة أجرة، قيادة أحد المتهمين، ويستقلها معه المتهمين الثلاثة الآخرين، فوجئ بأحد المتهمين يخرج سلاحا أبيض ويهدده به، مطالبا منه إخراج منقولاته الشخصية.
 
أضافت التحقيقات، أن المجنى عليه حاول مقاومتهم باستخدام طبنجته الميرى، إلا أن المتهمين تمكنوا من السيطرة عليه، واعتدوا عليه بالضرب واستولوا على متعلقاته الشخصية.
 
وتبين من التقرير الطبى أن المجنى عليه تعرض للضرب على يد المتهمين، وأنه أصيب بسحجات في اليدين، وكدمة بالجهة اليسرى من الوجه وكدمة أعلى الرأس من الجهة اليسرى.
 

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