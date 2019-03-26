المشدد 10 سنوات للمتهمين بخطف موظف بالمعاش أثناء توجهه للصلاة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق،مساء اليوم، 4 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامهم بخطف موظف بالمعاش أثناء توجهه لصلاة الفجر بدائرة قسم ثاني العاشر من رمضان، لطلب فدية من أسرته، كما قررت المحكمة براءة المتهمين الرابع والخامس.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد مهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 6294 لسنة 2018، جنايات قسم ثتني العاشر من رمضان، ليوم، 5 سبتمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد من أسرة" مجدي ن ع ال" 61 سنة بالمعاش مقيم العاشر من رمضان، أثناء توجه لأداء فريضة الفجر بالمسجد إستوقفه عدد من المتهمين وأنهالوا عليه ضربا وقاموا بخطفه وإقتياده لأحد الأماكن لطلب فدية من أسرته.

وتوصلت تحريات الرائد محمد عبد الغفار، رئيس مباحث قسم ثاني العاشر، والمقدم أسامة ربيع، وكيل فرع البحث بالعاشر، والعقيد محمد هلال، رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر، إلي قيام كل من " الأمير أ ع" 27 سنة مبيض مقيم البداري أسيوط، و" الأمير س أح" 26 سنة صاحب مكتب عقارات، مقيم ذات العنوان، و" عيسي ن س" 21 سنة طالب مقيم وادي النطرون، و" علي ع ع" 21 سنة عامل مقيم وادي النطرون، و" وائل م ف ع" 41 سنة سائق، و" محمد ع أ" صاحب كافية مقيم العاشر من رمضان، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة لجنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.