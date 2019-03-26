المحكمة الأمريكية العليا تقضى لصالح السودان فى قضية تفجير المدمرة كول

واشنطن(رويترز)

منعت المحكمة الأمريكية العليا اليوم الثلاثاء، البحارة الأمريكيين الذين أصيبوا فى تفجير المدمرة الأمريكية كول على يد تنظيم القاعدة فى عام 2000 من الحصول على 314.7 مليون دولار تعويضات من حكومة السودان لدورها المزعوم فى الهجوم.