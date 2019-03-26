"المحامين" تهيب أعضاءها بسرعة تجديد اشتراك العام الحالى و الأعوام السابقة

كتب محمد السيد

أهابت النقابة العامة للمحامين، أعضاء النقابة بسرعة تجديد اشتراك العام الحالى والأعوام السابقة، خاصة فى ظل استمرارية عملية تنقية جداول القيد من غير الممارسين للمهنة.

من جانبه، قال صلاح صالح عضو مجلس النقابة العامة للمحامين فى تصريحات له، إنه يجب أن يسدد المحامون الاشتراكات فى المواعيد الذى حددها القانون حتى لا يتعرضوا للجزاءات المنصوص عليها فيه.

وأضاف صلاح صالح فى تصريحات له، أن عدد من جددوا اشتراكهم خلال عام 2018 بلغ 165 ألف عضو، مشدداً على أن هذا الرقم ليس كبيرا مقارنة بالأعداد المقيدة بجدول المشتغلين بالنقابة، موضحاً أنه بحلول يونيو المقبل ستزول عضوية كل من لم يسدد.