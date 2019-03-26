المؤبد لـ 5 متهمين فى قضية اختلاس 305 أطنان سكر

كتب إيهاب المهندس

قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار على الهوارى اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لـ 5 متهمين قضية اختلاس 305 أطنان سكر.

صدر الحكم المحاكمة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.

كشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز رئيس نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول قيام المتهم زينهم "مندوب الشحن بالجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات باختلاس 305 أطنان سكر والتى تبلغ قيمتها مليون و972 ألفا و304 جنيهات مستغلا وظيفته أثناء استلامه لها تمهيدا لتسليمها للمخازن التابعة لوزارة التموين.

وتوصلت التحقيقات لقيام المتهم الثانى شحاته مسئول نقليات السكر بالإضرار بالاشتراك مع ثلاث سائقين على اختلاس البضائع.