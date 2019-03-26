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"الكاثوليكية" تنفى نزول زيت مقدس على أرض كنيسة الكرمل ببولاق

الثلاثاء، 26 مارس 2019 03:00 ص
"الكاثوليكية" تنفى نزول زيت مقدس على أرض كنيسة الكرمل ببولاق الكنيسة الكاثوليكية
سارة علام
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نفى الأب مطيع فؤاد الفرنسسكانى، راعى كنيسة العذراء سيدة الكرمل ببولاق أبو العلا، ما تردد عن نزول زيت مقدس بالكنيسة، وقال الأب مطيع فى تصريحات خاصة: "انتشر مؤخرا ڤيديو باسم كنيسة العذراء سيدة الكرمل بولاق أبو العلا، يحمل محتويات لا أساس لها من الصحة مثل ظهور بقع زيت بركة على أرض الكنيسة".

وأضاف الأب مطيع فؤاد: "تبين أن هذه الظاهرة هى عوامل كيميائية ورطوبة أرضية بعد الفحص والتحليل"، واختتم: نرجو ألا ننساق وراء كل ما هو مضلل وغير صحيح".

يذكر أن بعض رعايا الكنائس يؤمنون بمعجزة نزول زيت من صور وأيقونات الكنيسة، ويعتبرونه مصدرًا للبركة.


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نزول زيت بالكنيسة

مطيع الفرنسيسكانى

الكاثوليك




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