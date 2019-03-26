"الكاثوليكية" تنفى نزول زيت مقدس على أرض كنيسة الكرمل ببولاق

نفى الأب مطيع فؤاد الفرنسسكانى، راعى كنيسة العذراء سيدة الكرمل ببولاق أبو العلا، ما تردد عن نزول زيت مقدس بالكنيسة، وقال الأب مطيع فى تصريحات خاصة: "انتشر مؤخرا ڤيديو باسم كنيسة العذراء سيدة الكرمل بولاق أبو العلا، يحمل محتويات لا أساس لها من الصحة مثل ظهور بقع زيت بركة على أرض الكنيسة".
وأضاف الأب مطيع فؤاد: "تبين أن هذه الظاهرة هى عوامل كيميائية ورطوبة أرضية بعد الفحص والتحليل"، واختتم: نرجو ألا ننساق وراء كل ما هو مضلل وغير صحيح".
يذكر أن بعض رعايا الكنائس يؤمنون بمعجزة نزول زيت من صور وأيقونات الكنيسة، ويعتبرونه مصدرًا للبركة.
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