القضاء الفيدرالى الأمريكى ينظر فى إمكانية حظر ترامب لمنتقديه على تويتر

كتبت ريم عبد الحميد

ينظر قضاة فيدراليون أمريكيون اليوم، الثلاثاء، فى دعوى قضائية بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب قادرا على حظر منتقديه عبر تويتر.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، فإن محاميى وزارة العدل الأمريكية، الذين يدافعون عن الرئيس، قالوا إن حساب ترامب على تويتر @realDonaldTrump هو المنصة الشخصية لترامب ليشارك بها بآرائه، وليس امتدادا للحكومة الفيدرالية، ويقولون إن الرئيس يستطيع أن يختار إسكات المتابعين الذين لا يرغب فى أن يسمع منهم دون أن ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكى.

وتستأنف إدارة ترامب ضد حكم سابق فى مايو الماضى أيد سبعة أفراد قام ترامب بحظرهم على تويتر بعد أن نشروا تعليقات منتقدة للرئيس ولسياساته.

وقالت القاضية ناعومى باكوالد، قاضى المقاطعة الجنوبية بنيويورك إن التعليقات الخاصة بتغريدات ترامب مفتوحة للجميع دون قيود، فهو منتدى عام، وحظر الأفراد من هذه المساحة التفاعلية بسبب آرائهم غير دستورى.

وتوضح واشنطن بوست أن المحكمة العليا لم تتطرق بشكل مباشر إلى الكيفية التى ينطبق بها القانون على الفضاء الرقمى المتسع للنقاش العام وتعد هذه القضية الخاصة بحساب ترامب على تويتر اختبار قانونى مهم.