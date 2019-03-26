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القبض على شقيقين بسوهاج جمعا 3 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:07 ص
القبض على شقيقين بسوهاج جمعا 3 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج أموال-أرشيفية
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نجحت أجهزة الأمن فى القبض على شقيقين، لتجميعهما مدخرات العاملين بالخارج من النقد الأجنبى.. بلغ حجم تعاملاتهما ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام عامل مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج بالإشتراك مع شقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية" فى تجميع مُدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الثانى، وتوفيرها للتجار والمستوردين، مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى من خلال الحوالات البريدية للعامل ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .
 
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط العامل، وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك شقيقه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى مايعادل 3 ملايين جنيه مصرى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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