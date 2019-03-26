القابضة الكيماوية: افتتاح "كيما 2" بتكلفة 11.6 مليار جنيه 30 يونيو المقبل

كتب عبد الحليم سالم

كشف عماد الدين مصطفى خالد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه سيتم افتتاح مصنع كيما 2، فى احتفالات ثورة 30 يونيو المقبلة، حيث يعد المشروع الذى تكلف 11.6 مليار جنيه من أهم إنجازات الرئيس السيسى فى الصعيد.

وقال مصطفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن المشروع يسير على ما يرام فيما يتعلق بملفات الخدمات واليوريا والأمونيا، فالخدمات فى شركة كيما جاهزة بنسبة 99%، والأمونيا بدأنا تحميل العامل المساعد وستعمل بداية الشهر المقبل، وسوف تعمل وحدة اليوريا فى 25 يونيو المقبل وهو نفس موعد عمل المصنع بالكامل.

وأشار أن المشروع من أهم المشروعات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولا سيما فى تنمية الصعيد الذى يحظى باهتمام كبير من الرئيس، ويشرفنا أن ندعو الرئيس لافتتاحه، والمشروع تكلف 11.6 مليار جنيه منها 62% تمويلات بنكية والباقى من المساهمين، موجها الشكر لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق على دعمه لانجاز المشروع.

وأوضح أن المستهدف من المشروع تحقيق 400 مليون جنيه فى أول عام للتشغيل تزيد تصاعديا حتى تصل لنحو مليار جنيه سنويا مع تطوير الجزء القديم من المصنع، ونتوقع أن يسدد المصنع تكاليفه خلال 8 سنوات، كما انه ساهم فى توفير فرص عمل وبالفعل تم اختيار مهندسين وفنيين وكيميائيين وعمال تم اختيارهم ومع تطور أعمال المشروع سيكون هناك المزيد من فرص العمل لأبناء أسوان.

وقال: إن المصنع سينتج 1200 طن امونيا يوميا، و1375 طن يوريا يوميا، وتزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى فإن الاهتمام بدأ يزيد جدا بإفريقيا، ويمكن التصدير لها عن طريق الطرق البرية والسكة الحديد المزمع تنفيذها وطريق القاهرة كيب تاون البرى والنقل النهرى، وهى مشروعات ستكون رابط بين كل الدول، بجانب ميناء القصر، كما يمكن التصدير من السودان للقارة وبالفعل لدينا عملاء لاستيعاب الكميات الكبيرة التى سيتم إنتاجها.