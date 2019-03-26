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الصحة: اختيار 15 مركزا لتجميع الدم.. ونطلع على تجارب العالم لتصنيع مشتقاته

الثلاثاء، 26 مارس 2019 04:30 ص
الصحة: اختيار 15 مركزا لتجميع الدم.. ونطلع على تجارب العالم لتصنيع مشتقاته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة عن تحديد 15 مركزا لتجميع الدم للبدء فى مشروع تجميع البلازما، الذى سيكون له دور هام فى توفير علاجات مشتقات الدم للمرضى .

وقال المصدر، أن الوزارة تطلع على خبرات الدول الأوربية والأمريكية فى تجميع وإنتاج البلازما مثل روسيا و البرازيل و رومانيا والصين والهند، مضيفا أنه جارى الإعداد والتجهيز للبدء فى المشروع القومى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، أنه يتم حاليا تعديلات مهمة على البنية التشريعية للقوانين المنظمة لجمع الدما وتصنيع البلازما حتى تواكب التطورات التى حدثت فى العالم فى هذه الصناعة.


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الصحة

الدم

البلازما




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