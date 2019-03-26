الشرطة تخلى مبانى البلدية فى عدد من البلدات الألمانية بعد تلقى تهديدات

رويترز

قالت الشرطة الألمانية إن السلطات أخلت مبانى البلدية فى عدد من المدن اليوم الثلاثاء بعد تلقى تهديدات عبر البريد الإلكترونى الليلة الماضية وبعضها يحذر من وجود قنابل.

وكتبت شرطة مدينة أوجسبورج الجنوبية تغريدة على تويتر قالت فيها "تلقت مدينة أوجسبورج تهديدا وجرى إخلاء مبنى البلدية ونحن نتحرى الأمر". ونشرت الشرطة تغريدات مماثلة فى بلدتى نوينكيرشين وكايزرسلاوترن فى شرق البلاد وكيمنتس وجوتنجن فى غربها.

ونسبت صحيفة بيلد إلى جهاز الشرطة قوله إن مستوى التهديد لم يتغير.