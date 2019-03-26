السيطرة على حريق هائل بجوار مصنع أخشاب بمدينة السادات فى المنوفية

المنوفية_محمد فتحى

تمكنت منذ قليل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمخلفات بجوار مصنع أخشاب بالمنطقة السادسة الصناعية بمدينة السادات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق هائل بجوار مصنع للأخشاب بالمنطقة السادسة الصناعية بمدينة السادات، على الفور انتقلت 3 سيارات لمحاولة السيطرة على الحريق برئاسة العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية، وتبين أن الحريق بمخلفات بجوار مصنع للأخشاب، وتمت السيطرة على الحريق قبل وصوله للمصنع، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.