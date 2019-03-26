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السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 26 مارس 2019 09:40 ص
السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء سكك حديدية - أرشيفية
كتب ـ رضا حبيشى
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السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 26 مارس 2019 على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظرا لأعمال التجديدات والصيانة وتحديث نظم الإشارات والتطوير كالتالي:
 
أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة
 
ثانياً : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-
 
- القاهرة  / أسيوط مدة 40 دقيقة
- أسيوط / أسوان مدة 25 دقيقة
 
ثالثاً : خط  بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة
 
رابعاً : خط  طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة
 
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين .
 
 

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