السجن 10 سنوات لمزارع قتل شخص عايره بالتعدى عليه جنسيا فى الصغر بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، برئاسة المستشار مجدى محمد نواره ، وعضوية المستشارين رفعت عامر وعمر سويدان وأمانة سر محمد البغدادى وصلاح خليل، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم "منصور.ي.ع" مزارع لقتله اخر مع سبق الاصرار والترصد .

وتعود أحداث القضية رقم 12200 لسنة 2018 جنح العامرية ثانى، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية اخطارا من مأمور قسم العامرية يوم 28 سبتمبر 2018، يفيد بالعثور على جثة شخص يدعى خميس .ك.ع " مقيم بنجع صرصار مدخل خالد بن الوليد مصاب بعدة طعنات وكسور .

وأسفرت التحريات بأن المتهم استدرج المجنى عليه لمسكنه وتعدى عليه بسلاح أبيض وحجر حتى أودى بحياته، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الجريمة لقيام المجنى عليه بالتعدى عليه جنسيا فى الصغر واستمراره فى معايرته بصفه مستمره وانهما تقابلا فى حفل زفاف يوم الواقعه بمحل إقامتهم وبعد انتهاء الحفل اصطحب المتهم المجنى عليه لتناول الشاى وبوصولهما أسرع المتهم بالتحصل على سلاح أبيض ومباغته المجنى عليه بعدة طعنات قاصدا قتله وأثناء مقاومة المجنى عليه قام المتهم باحضار حجر صلب من امام منزله وانهال على رأس المجنى عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الاخيرة.

واخطرت النيابة العامة وتم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة العامرية ثانى وتم تحويل القضية للجنايات التى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.