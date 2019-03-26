السجن 10 سنوات لـ7 أشخاص قتلوا عاملا لخلافات مالية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 7 أشخاص بقرية الزنكلون مركز الزقازيق، بالسجن 10 سنوات، لكل منهم لقيامهم بقتل عامل لخلافات مالية.

وصدر القرار برئاسة المستشار علي موسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع وعمرو حسن، وسكرتارية أحمد رمزي.

وتعود أحداث القضية رقم 46813 لسنة 2017 جنايات مركز الزقازيق، ليوم 13 سبتمبر، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز الزقازيق، يفيد وصول" رضا ع م ع" جثة هامدة إثر إصابته بأعيرة نارية.

وتبين من التحريات قيام كل من "محمد ا م" 30 سنة نجار مقيم الزنكلون، و"حمادة ر ف" 28 سنة فلاح مقيم الزنكلون و"حمادة ال ع" 43 سنة عامل زراعي، و4 آخرين مقيمين الزنكلون بإرتكاب الواقعة.

وتوصلت تحريات الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث مركز الزقازيق، أنه علي أثر خلافات مالية بين المتهم الأول والمجني عليه حدثت مشاجرة بينهم واستعان المتهم بباقي المتهمين وتعدوا علي المجني عليه بحوزتهم بنادق خرطوش وأحدثوا إصابة المجني عليه التي أودت بحياته، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة لجنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.