video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن 10 سنوات لـ4 متهمين بالشروع فى قتل 3 أشخاص بسبب خلافات بسوهاج

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:25 م
السجن 10 سنوات لـ4 متهمين بالشروع فى قتل 3 أشخاص بسبب خلافات بسوهاج حبس - ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة 4 مزارعين بالسجن 10 سنوات، لكل منهم لاتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليهم "عامر.م" وأحمد.ع" ومصطفى.م"، بأن أطلقوا النار عليهما فى مشاجرة بين الطرفين من أسلحة آلية، بسبب خلافات على قطعة أرض بدائرة مركز جرجا.
 
تعود أحداث الواقعة، الى عام 2018 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليهم بإصابات متفرقة بالجسد، ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.
 
وكشفت التحريات، حدوث مشاجرة بين عائلة المتهمين والمجنى عليهم بسبب خلافات على قطعة أرض قام خلالها المتهمين بإطلاق النيران على المجنى عليهم، مما أسفر عن إصابتهم، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.
 
بعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس المتهم بقتل زوجة الشاعر محمد عفيفى مطر بالمنوفية 4 أيام

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

شروع فى قتل

جنايات سوهاج




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة