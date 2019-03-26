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السجن المؤبد للمتهم بقتل مواطن بالزاوية الحمراء

الثلاثاء، 26 مارس 2019 04:03 م
السجن المؤبد للمتهم بقتل مواطن بالزاوية الحمراء جثة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة المتهم بقتل مواطن بالزاوية الحمراء، بالسجن المؤبد.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، وعضوية المستشارين مختار عصيل وأحمد عطية، وأمانة سر عامر علي وحسن منصور.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "حسين .ح" 23 سنة، حارس جراج، بقتل المجني علي "أحمد.ح" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله وذلك على إثر خلافات مالية بينهم، بأن أعد المتهم لهذا الغرض عصا خشبية وقام بإخفائها في مكان الواقعة، واستدرج المجني عليه وتعدى عليه بالسلاح المذكور، فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

 

 


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