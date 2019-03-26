video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 03:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرى: تجارب المزارعين فى ترشيد استهلاك المياه توضح تحملهم مسئولية الحفاظ عليها

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:00 ص
الرى: تجارب المزارعين فى ترشيد استهلاك المياه توضح تحملهم مسئولية الحفاظ عليها الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

أكدت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تنفيذ تجارب مميزة ورائدة لمزارعين من محافظات مختلفة للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث "الرش والتنقيط"، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد تحمل المزارع المصرى المسئولية والمبادرة للحفاظ على المياه من الاهدار والتلوث .

 

وأضافت إيمان سيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه المبادرة تأتى فى إطار دعم الوزارة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه.

 

من جانبه كلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بتكثيف العمل فى مشروعات تطوير الرى، وتطبيق أساليب الرى الحديث على مستوى الجمهورية لتحقيق محاور استراتيجية إدارة الموارد المائية فى مصر 2050 وتطبيق مفهوم المشاركة واستخدام أساليب رى حديثة، فى ظل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه.

 

الجدير بالذكر أن مشروعات تطوير الرى والرى الحديث تأتى كخطوة أساسية ضمن أولويات وزارة الموارد المائية والرى لترشيد الاستخدمات لأغراض الزراعة وتعظيم العائد من وحدة المياه وبالنسبة لوحدة الأراضى أيضا، وتحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع المياه على المنتفعين، وتحقيق أعلى مردود إيجابى اقتصادى للمزارعين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

10 معلومات لا تعرفها عن القطع الموفرة للمياه.. تعرف عليها

وزير الرى: تكثيف حملات إزالة التعديات على النيل والمتابعة بالأقمار الصناعية

المياه

ترشيد المياه

الرى

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة