الرى: تجارب المزارعين فى ترشيد استهلاك المياه توضح تحملهم مسئولية الحفاظ عليها

كتبت أسماء نصار

أكدت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تنفيذ تجارب مميزة ورائدة لمزارعين من محافظات مختلفة للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث "الرش والتنقيط"، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد تحمل المزارع المصرى المسئولية والمبادرة للحفاظ على المياه من الاهدار والتلوث .

وأضافت إيمان سيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه المبادرة تأتى فى إطار دعم الوزارة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه.

من جانبه كلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بتكثيف العمل فى مشروعات تطوير الرى، وتطبيق أساليب الرى الحديث على مستوى الجمهورية لتحقيق محاور استراتيجية إدارة الموارد المائية فى مصر 2050 وتطبيق مفهوم المشاركة واستخدام أساليب رى حديثة، فى ظل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه.

الجدير بالذكر أن مشروعات تطوير الرى والرى الحديث تأتى كخطوة أساسية ضمن أولويات وزارة الموارد المائية والرى لترشيد الاستخدمات لأغراض الزراعة وتعظيم العائد من وحدة المياه وبالنسبة لوحدة الأراضى أيضا، وتحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع المياه على المنتفعين، وتحقيق أعلى مردود إيجابى اقتصادى للمزارعين.