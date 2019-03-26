video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يلتقى نظيره البلغارى ويتحدثان بعد قليل إلى وسائل الإعلام

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:33 م
الرئيس السيسى يلتقى نظيره البلغارى ويتحدثان بعد قليل إلى وسائل الإعلام الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره البلغارى
كتب محمد الجالى
إضافة تعليق

عقدت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة (قصر الاتحادية) اليوم الثلاثاء، قمة مصرية - بلغارية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورومن راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام، بعد قليل.

كان رئيس بلغاريا "رومن راديف" ، وصل إلى القاهرة، أمس الاثنين، على رأس وفد فى زيارة لمصر يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر وبلغاريا في كل المجالات إلى جانب استعراض آخر التطورات.

ووقعت مصر وبلغاريا في شهر نوفمبر الماضى، اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.

وأشار سامح شكري، وزير الخارجية ، خلال توقيع الاتفاق في صوفيا، إلى التنامى الملحوظ فى حجم التبادل التجارى بين البلدين، والذى تجاوز المليار دولار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. "زى النهارده".. السيسى يخلع بدلته العسكرية امتثالا لنداء الشعب ويترشح للرئاسة.. المشير لم يلهب حماس المصريين بـ"الكلام المعسول" وإنما واجههم بتحديات ومشكلات الوطن.. ومصر تتقدم بعد 5 سنوات من العمل الشاق

قمة مصرية - بلغارية اليوم .. وكلمتان للسيسى و"راديف" أمام الإعلام

السيسي

مصر

بلغاريا

الاتحادية

رئيس بلغاريا




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة