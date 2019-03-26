الرئيس السيسى يلتقى نظيره البلغارى ويتحدثان بعد قليل إلى وسائل الإعلام

كتب محمد الجالى

عقدت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة (قصر الاتحادية) اليوم الثلاثاء، قمة مصرية - بلغارية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورومن راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام، بعد قليل.

كان رئيس بلغاريا "رومن راديف" ، وصل إلى القاهرة، أمس الاثنين، على رأس وفد فى زيارة لمصر يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر وبلغاريا في كل المجالات إلى جانب استعراض آخر التطورات.

ووقعت مصر وبلغاريا في شهر نوفمبر الماضى، اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.

وأشار سامح شكري، وزير الخارجية ، خلال توقيع الاتفاق في صوفيا، إلى التنامى الملحوظ فى حجم التبادل التجارى بين البلدين، والذى تجاوز المليار دولار.