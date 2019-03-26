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الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:26 ص
خالد صلاح
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الرئيس التونسى يبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائى مع سويسرا

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:01 ص
الرئيس التونسى يبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائى مع سويسرا الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى
أ ش أ
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بحث الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، مع وزير الداخلية والرئيس السابق للكونفدرالية السويسرية، الآن بيرسيت، سبل تعزيز الشراكة وتنويع أوجه التعاون الثنائى بين البلدين.
وذكرت الرئاسة التونسية - فى بيان اليوم الاثنين - أن وزير الداخلية السويسرى خلال اللقاء أشاد بمتانة العلاقات التونسية السويسرية، مشيرا إلى توقيع اتفاقية ثنائية فى مجال الضمان الاجتماعى لصالح مواطنى البلدين، وإنجاز مشروعات تعاون تشمل دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل.
كما أكد حرص بلاده على مواصلة التشاور مع تونس حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ضوء استعداد تونس لاستضافة الدورة الثلاثين للقمة العربية الأحد المقبل.
من جانبه، أبرز الرئيس التونسي الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز علاقات التعاون المتميزة التي تربطها بسويسرا ودعا إلى مواصلة العمل لتنويع مجالات التعاون المشترك، بما من شأنه أن يدعم جهود تونس للحفاظ على تجربتها الديمقراطية وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة.


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تونس

الباجى قايد السبسى

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