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الثلاثاء، 26 مارس 2019 05:07 ص
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الخميس.. البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وتوقعات بخفضها

الثلاثاء، 26 مارس 2019 05:00 ص
الخميس.. البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وتوقعات بخفضها طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب – أحمد يعقوب
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تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بعد غد الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات تشير إلى خفض الفائدة.
 
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪.
 
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
 
 

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