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الخارجية الفلسطينية: ترامب استبدل القانون الدولى بشريعة الغاب

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:54 م
الخارجية الفلسطينية: ترامب استبدل القانون الدولى بشريعة الغاب وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
أ ش أ
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف "بالسيادة الإسرائيلية" على الجولان المحتل، واعتبرته تماديا فى انقلاب الإدارة الأمريكية على مواقف وسياسة الإدارات السابقة، وعدوانا صريحا على الحقوق العربية، وانتهاكا صارخا للشرعية الدولية وقراراتها.
وأكدت الوزارة، فى بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن اعتراف ترامب "بالسيادة الإسرائيلية" على الجولان غير شرعى وباطل من أساسه، ولن يغير من حقيقة احتلال إسرائيل للجولان والأرض العربية والفلسطينية فى شىء، وأن الجولان سيبقى جزءا لا يتجزأ من الشقيقة سوريا.
وأوضحت "أنها تنظر بخطورة بالغة لإعلانات وقرارات ترامب الخاصة بالقضية الفلسطينية والقضايا العربية الأخرى، وتعتبرها تطاولا وعدوانا على مرتكزات النظام الدولى، ومحاولة للاستفراد فيه والهيمنة عليه وتغييره، وفقا لمفاهيم استعمارية بالية تعتنقها إدارة ترامب.


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