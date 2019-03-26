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الحبس سنة لعامل متهم بهتك عرض طالبة جامعية والتعدى عليها بالضرب فى الجيزة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:17 م
الحبس سنة لعامل متهم بهتك عرض طالبة جامعية والتعدى عليها بالضرب فى الجيزة محكمة-أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، بالحبس سنة لعامل بشركة لاتهامه بهتك عرض فتاة، والتعدي عليها بالضرب في الجيزة.
 
صدر الحكم بعضوية المستشارين الدكتور أشرف اللمساوي، وميسرة شوقي، وسكرتارية محمد حمادة.
 
كشفت التحقيقات أن المجني عليها طالبة بكلية التجارة، فوجئت أثناء نزولها من سيارة أجرة بقيام المتهم "أحمد.م" 25 سنة، عامل بشركة، بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وعندما حاولت الفتاة المجنى عليها الدفاع عن نفسها، تعدى المتهم عليها بالضرب، مما أسفر عن إصابتها بسجات وكدمات بالذراعين والصدر وتورم بالشفتين.

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