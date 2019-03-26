وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات الجيش نفذت رمايات مدفعية على تحركات لمجموعات إرهابية تابعة لتنظيم (كتائب العزة) تسللت من محور بلدة لحايا باتجاه المناطق الآمنة بالريف الشمالي، وأفشلت محاولتها التسلل بعد القضاء على مجموعات إرهابية من التنظيم وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتها.

كما دمرت وحدات من الجيش برمايات نارية مركزة أوكارا لإرهابيي (الحزب التركستاني) في أطراف بلدتي الزيارة وكفر نبودة بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن إيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين وتدمير أسلحتهم.