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الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:07 ص
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"الجيزة التجارية" تنظم معرضا سلعيا استعدادا لشهر رمضان بمشاركة 30 شركة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:00 ص
"الجيزة التجارية" تنظم معرضا سلعيا استعدادا لشهر رمضان بمشاركة 30 شركة عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية فى الجيزة
كتب – إسلام سعيد
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كشف عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عن تنظيم معرض سلعى بتنسيق مع وزارة التموين يوم 23 أبريل المقبل بمشاركة 30 شركة فى إطار تجهيزات الغرفة واستعدادات شهر رمضان، لتوفير السلع بأسعار مناسبة، على أن يستمر المعرض حتى أول يوم فى شهر رمضان.

وأضاف ناصر، لـ"اليوم السابع"، أن الغرفة ستقوم بالمشاركة فى معارض أهلا رمضان التى ينظمها الاتحاد العام للغرف التجارية، لافتا إلى أن اتصالات تجرى حاليا مع وزارة التموين والاتحاد العام بشأن المعارض وخريطة توزيعها.

وعن التخفيضات المقرر فى المعرض، قال رئيس الجيزة التجارية، إنه يتم التفاوض مع الشركات حاليا لكن نسعى للوصول إلى تخفيضات على السلع التموينية "سكر ومكرونة وزيت" وغيرها من السلع.


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